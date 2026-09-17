Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Performance infelice per il CABLE, che chiude la giornata del 16 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3339. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,3481. Il peggioramento del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,3291.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)