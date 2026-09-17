Milano 9:20
52.297 +0,63%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 9:21
10.781 +0,87%
25.710 +0,68%

Borsa: Londra, apertura +0,39%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,39%
Indice FTSE-100 +0,39% a quota 10.730,17 dopo l'apertura.
Condividi
```