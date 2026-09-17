Eventi e scadenze del 17 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 17/09/2026

Appuntamenti:

Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Starsburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Euronext Sustainability Week 2026 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, durante la quale investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie per la crescita sostenibile e l'innovazione. In Italia e nelle altre geografie del Gruppo Euronext verranno organizzate diverse iniziative sulle principali sfide del settore, con particolare attenzione al tema di quest'anno, "Building resilience in a changing world" (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

70ª Conferenza Generale IAEA - Vienna International Centre - Appuntamento annuale di riferimento per la governance nucleare mondiale, la 70ª Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riunisce ministri, alti funzionari e rappresentanti degli Stati membri per discutere le sfide e le opportunità del settore nucleare, rafforzando la cooperazione internazionale per un utilizzo sicuro delle tecnologie nucleari. ENEA sarà presente alla manifestazione (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Gastech 2026 - BITEC, Bangkok - Grande manifestazione internazionale annuale dedicata a gas naturale, GNL, soluzioni a basse emissioni di carbonio, elettrificazione e intelligenza artificiale applicata all'energia. L'evento riunisce rappresentanti di istituzioni, imprese, investitori e operatori del settore per discutere di sicurezza energetica, approvvigionamenti di GNL, investimenti e trasformazione dei sistemi energetici (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Simac Tanning Tech 2026 - Fiera Milano Rho - 52ª edizione dell'evento di riferimento per il settore delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, con 290 espositori e brand di cui il 30% internazionali, provenienti da oltre 20 Paesi, con la presenza di qualificati operatori del settore e incontri sempre più efficaci tra domanda e offerta tecnologica. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con l'Agenzia ICE (da martedì 15/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

ANAC e IACA - Conferenza europea sull’efficacia delle autorità anticorruzione - Sala della Protomoteca del Campidoglio - La "European Conference on Anti-Corruption Agency Effectiveness", co-organizzata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla International Anti-Corruption Academy (IACA), riunirà vertici ed esperti delle autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione di oltre 40 Paesi europei, rappresentanti delle istituzioni UE e di organizzazioni internazionali. In apertura dei lavori interverranno il Presidente di ANAC, Giuseppe Busia, il Presidente di IACA, Drago Kos, e il Segretario Generale della International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA), Chin Kit Cheung. (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Eurofi Financial Forum 2026 - Dublino - Il Forum organizzato da Eurofi riunisce rappresentanti delle istituzioni europee, autorità di vigilanza, banche e operatori finanziari per discutere le principali sfide e priorità del sistema finanziario europeo (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

RemTech Expo - Ferrara Fiere - XX edizione di RemTech Expo, l'hub tecnologico ambientale dedicato al risanamento, alla rigenerazione e allo sviluppo sostenibile dei territori. La manifestazione riunisce istituzioni, imprese, ricerca ed enti di controllo. "Risanamento e rigenerazione: visione, progresso e competitività, tra ambiente, infrastrutture, territori e salute" è il tema dell'edizione 2026. Sono attesi oltre 10.000 visitatori, 300 imprese e 500 esperti (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Assemblea generale nazionale dei quadri, dei delegati e delle delegate NIdiL CGIL - Roma, Monk - Il titolo dell'Assemblea è "Lavoro Futuro". Tre giornate di approfondimento, confronto e condivisione tra lavoratori e lavoratrici, sindacato, politica, istituzioni, associazioni e ricerca (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Deutsche Bank Healthcare Summit - Deutsche Bank Center, New York - Appuntamento dedicato al settore healthcare che riunisce aziende, investitori e operatori finanziari per discutere di prospettive, strategie e principali sviluppi dell’industria, attraverso incontri tra società e investitori, interventi di esperti e sessioni panel sui settori MedTech, dispositivi medici, Life Sciences e servizi (da mercoledì 16/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Banca d'Italia, CEPR, EIEF, Banca Mondiale - Dinamiche d'impresa, investimenti e crescita aggregata - Roma - La conferenza "Dinamiche d'impresa, investimenti e crescita aggregata" è organizzata da Banca d'Italia, CEPR, EIEF e Banca Mondiale. L'evento riunisce ricercatori di alto profilo per discutere le determinanti della crescita e della produttività delle imprese, inclusi il ruolo dell'accumulazione di capitale e dell'innovazione (da giovedì 17/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alle ore 11.00 all'esercitazione "AEGIS 26" dell'Esercito italiano presso il Poligono Militare di Monte Romano e alle ore 17:00 sarà a Grosseto in visita alla "Stanza Rosa" del Pronto Soccorso dell'Ospedale Misericordia di Grosseto

Attività di Governo - Giorgia Meloni in Norvegia - Oslo - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà in visita nel Regno di Norvegia

InsolvenzFest 2026 - "Debiti e verità" - Bologna - 15ª edizione di InsolvenzFest, promossa da OCI - Osservatorio sulle Crisi d’Impresa, dedicata al rapporto tra debiti, crisi e diritti e alle loro implicazioni economiche e sociali. Tra i temi affrontati, debito pubblico e privato, sovraindebitamento, trasformazioni tecnologiche e sociali, informazione e diritti delle nuove generazioni (da giovedì 17/09/2026 a domenica 20/09/2026)

BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria

10:00 - AGICI "Innovazione e digitalizzazione: le chiavi del futuro del settore idrico" - NH Hotel Milano CityLife - Evento promosso da AGICI nell'ambito dell’Osservatorio Idrico OSWI, durante il quale il Rapporto Annuale OSWI 2026 sarà al centro del confronto su digitalizzazione, innovazione, smart water, Intelligenza Artificiale e sicurezza digitale del Servizio Idrico Integrato. Parteciperanno, tra gli altri, Marco Carta (AD, AGICI), Paolo Saurgnani (DG, Acque Bresciane), Stefania Giacomelli (Responsabile Acquedotti, A2A Ciclo Idrico), Maria Greco (CIO, Iren) e Nicola Dell'Acqua (Presidente, ARERA)

11:00 - 179ª Indagine Congiunturale Industria Metalmeccanica - Hotel Nazionale, Sala Capranichetta - P.za Monte Citorio, Roma - Conferenza stampa per la presentazione della 179ª Indagine Congiunturale Industria Metalmeccanica. Interverranno, Alessia Miotto (Vice Presidente Federmeccanica con delega Centro studi e Comunicazione), Luciano Sale (Vice Presidente Federmeccanica con delega Navalmeccanica Cantieristica), Stefano Franchi (Direttore Generale Federmeccanica) e Massimo Longhi (Direttore Centro Studi Federmeccanica)

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene in videocollegamento al Festival "Sette idee", promosso da L'Espresso

13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

16:00 - Logista - Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e alternativi - Auditorium Ara Pacis, Roma - Rappresentanti della politica e dell'industria discuteranno del peso economico della filiera del tabacco e dei possibili effetti di una revisione delle norme europee sul gettito fiscale e sul mercato illecito. Tra gli interventi, Federico Rella (Vicepresidente, Logista Italia), Dario Crisci (AD, Logista Italia), Pasquale Frega (Presidente e AD, Philip Morris Italia), Mario Antonelli (Presidente, Federazione Italiana Tabaccai), Luigi Liberatore (Direttore Accise, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), i Viceministri Leo e Valentini, i Sottosegretari di Stato Durigon e Freni, il sen. Maurizio Gasparri e l'on. Marco Osnato

16:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Iveco - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo dedicato a Iveco. Previsto un giro tavolo per gli operatori

17:00 - LUISS - "Risparmio e Impresa: nuove traiettorie per la crescita" - Campus Luiss di Viale Romania 32, Roma - Il Research Center per gli Studi Monetari e Finanziari "Mario Arcelli" (CASMEF), con il sostegno dell’Associazione Italiana del Private Banking (AIPB), presenterà il Rapporto "Il capitale di rischio e la crescita economica", sul contributo dell'equity allo sviluppo produttivo. Tra gli interventi, Andrea Ragaini, Presidente dell'AIPB, Giorgio Di Giorgio, Direttore del CASMEF, Angelo Camilli, Vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco, e rappresentanti delle istituzioni

Aziende:

KME Group - CDA: Relazione Semestrale

Websolute - CDA: Relazione Semestrale





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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