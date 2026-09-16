Milano 17:35
51.969 +0,80%
Nasdaq 18:44
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Dow Jones 18:44
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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USA, Indice NAHB in settembre

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USA, Indice NAHB in settembre
USA, Indice NAHB in settembre pari a 32 punti, in calo rispetto al precedente 35 punti (la previsione era 34 punti).
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