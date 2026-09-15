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Germania, Indice ZEW in settembre
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15 settembre 2026 - 11.10
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Indice ZEW in settembre pari a 34,7 punti
, in aumento rispetto al precedente 34,2 punti (la previsione era 37 punti).
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