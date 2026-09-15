Milano 14:19
51.621 -0,02%
Nasdaq 14-set
29.127 0,00%
Dow Jones 14-set
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Londra 14:19
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Francoforte 14:19
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Germania, Indice ZEW in settembre

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Germania, Indice ZEW in settembre
Germania, Indice ZEW in settembre pari a 34,7 punti, in aumento rispetto al precedente 34,2 punti (la previsione era 37 punti).
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