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/ Ferrari, partnership con Ratuken con efficacia dal 1° gennaio 2027
Ferrari, partnership con Ratuken con efficacia dal 1° gennaio 2027
Finanza
17 settembre 2026 - 08.10
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(Teleborsa) -
Ferrari
ha oggi firmato un accordo di partnership con
Rakuten Group
, azienda tecnologica globale, che sarà effettivo dal
1° gennaio 2027
.
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