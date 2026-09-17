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Ferrari, partnership con Ratuken con efficacia dal 1° gennaio 2027

Finanza
Ferrari, partnership con Ratuken con efficacia dal 1° gennaio 2027
(Teleborsa) - Ferrari ha oggi firmato un accordo di partnership con Rakuten Group, azienda tecnologica globale, che sarà effettivo dal 1° gennaio 2027.
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