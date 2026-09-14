Ferrari rafforza il piano di buyback con acquisti per oltre 15 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver acquistato, tra il 7 e l'11 settembre 2026, nell'ambito del programma di buyback da 250 milioni di euro annunciato il 1° settembre 2026, ulteriori 42.707 azioni ordinarie su EXM e NYSE, per un controvalore complessivo di 15.016.756,32 euro, a un prezzo medio di 351,6228 euro per azione. Il programma da 250 milioni rappresenta la terza tranche del piano pluriennale di buyback da circa 3,5 miliardi di euro entro il 2030.



Dall'inizio della terza tranche all'11 settembre 2026, Ferrari ha investito 20.807.256,73 euro per 58.800 azioni acquistate su EXM e 7.999.733,07 dollari per 19.548 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.



All'11 settembre 2026 la società deteneva 1.669.152 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,71% del capitale sociale.



Dall'avvio del programma complessivo, il 5 gennaio 2026, all'11 settembre, Ferrari ha riacquistato in totale 1.779.532 azioni tra EXM e NYSE, per un controvalore complessivo di 538.452.100,59 euro.



A Milano, oggi, andamento annoiato per il Cavallino rampante di Maranello , che chiude la sessione in ribasso dell'1,14%.





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