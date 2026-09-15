Milano 14:22
51.664 +0,07%
Nasdaq 14-set
29.127 0,00%
Dow Jones 14-set
52.421 -0,29%
Londra 14:22
10.667 -0,28%
Francoforte 14:22
25.416 -0,10%

Leonardo fornirà con MAFA e BELTCON avanzato sistema di gestione bagagli per Aeroporto di Medina

Finanza
Leonardo fornirà con MAFA e BELTCON avanzato sistema di gestione bagagli per Aeroporto di Medina
(Teleborsa) - Leonardo, MAFA e BELTCON si sono aggiudicate un contratto per l'automazione del sistema di movimentazione bagagli per l'ampliamento del Terminal 2 dell'aeroporto internazionale "Prince Mohammed bin Abdulaziz" di Medina, in Arabia Saudita, gestito da Tibah Airports Operation Company.

Nello specifico, - si legge in una nota - Leonardo fornirà la sua smistatrice MBHS, insieme al suo avanzato Sort Allocation Computer (SAC), garantendo un instradamento intelligente dei bagagli per le partenze, i trasferimenti e gli arrivi e assicurando al contempo una perfetta integrazione con i sistemi operativi dell'aeroporto.

MAFA, in collaborazione con BELTCON, sarà responsabile della progettazione, dell'integrazione dei sistemi, della produzione, dell'installazione, dei collaudi, della messa in servizio e della consegna del sistema completo di gestione bagagli.

L'inizio dei lavori di installazione è in programma per gennaio 2027, mentre la messa in servizio dell'impianto è prevista per aprile 2027.
Condividi
```