Leonardo fornirà con MAFA e BELTCON avanzato sistema di gestione bagagli per Aeroporto di Medina

(Teleborsa) - Leonardo , MAFA e BELTCON si sono aggiudicate un contratto per l'automazione del sistema di movimentazione bagagli per l'ampliamento del Terminal 2 dell'aeroporto internazionale "Prince Mohammed bin Abdulaziz" di Medina, in Arabia Saudita, gestito da Tibah Airports Operation Company.



Nello specifico, - si legge in una nota - Leonardo fornirà la sua smistatrice MBHS, insieme al suo avanzato Sort Allocation Computer (SAC), garantendo un instradamento intelligente dei bagagli per le partenze, i trasferimenti e gli arrivi e assicurando al contempo una perfetta integrazione con i sistemi operativi dell'aeroporto.



MAFA, in collaborazione con BELTCON, sarà responsabile della progettazione, dell'integrazione dei sistemi, della produzione, dell'installazione, dei collaudi, della messa in servizio e della consegna del sistema completo di gestione bagagli.



L'inizio dei lavori di installazione è in programma per gennaio 2027, mentre la messa in servizio dell'impianto è prevista per aprile 2027.

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