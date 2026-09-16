Stellantis in fondo al FTSE MIB con downgrade di Berenberg

(Teleborsa) - Seduta in deciso calo per Stellantis , colosso italo-francese dell'automotive, che soffre il downgrade a "Hold" da "Buy" da parte di Berenberg, che ha anche tagliato il target price a 5,10 euro per azione dai precedenti 7,80 euro.



Il broker tedesco crede il settore automobilistico europeo stia entrando in una fase in cui i catalyst si spostano dalle revisioni al ribasso degli utili verso la regolamentazione, la riduzione dei costi e lo slancio dei prodotti. Aspettative di mercato sempre più prudenti potrebbero creare margini di recupero, nonostante le persistenti sfide legate alla Cina, ai rischi geopolitici, alle pressioni inflazionistiche, alla sovraccapacità produttiva e all'intensificarsi della concorrenza.



Tra le altre revisioni sui titoli europeo, Berenberg ha migliorato il giudizio su BMW a "Buy" da "Hold". Rating "Buy" confermato per Volkswagen , "Hold" su Renault , Porsche e Mercedes-Benz .



Stellantis si attesta a 4,383 euro, con un calo del 2,32%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 4,314 e successiva a quota 4,244. Resistenza a 4,45.

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