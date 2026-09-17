Generali, successo per il progetto Women in Sailing

(Teleborsa) - Generali, presenting partner di Barcolana, presenta un bilancio di successo per l’iniziativa Women in Sailing, avviata nel 2019 per diffondere la pratica della vela mista tra i giovani. L’innovativo progetto, nato nell’ambito della Coppa d’Autunno, entrerà nella formazione degli allenatori di secondo e terzo livello della Federazione Italiana Vela (FIV).



Il bilancio è stato tracciato in occasione della presentazione a Trieste, nella sede delle Generali di Palazzo Berlam, della 58/a edizione della regata più partecipata al mondo, in programma dal 2 all’11 ottobre, alla presenza del Presidente di Generali, Andrea Sironi e del Presidente della Società Velica Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, in un incontro moderato dal condirettore del Piccolo, Alberto Bollis.



Il Presidente di Generali, Andrea Sironi, ha affermato: "Generali è impegnata in progetti che abbiano un impatto positivo e concreto sulle comunità, soprattutto per i giovani. Siamo lieti di condividere come il nostro progetto Women in Sailing, nato in Barcolana e diffuso a livello regionale, grazie ai contributi di circoli, allenatori e giovani velisti è cresciuto fino ad arrivare alla Federazione Nazionale Vela, alla formazione degli allenatori di tutto il Paese. Il nostro obiettivo è promuovere gli equipaggi misti facendo in modo che sempre più ragazzi possano liberamente scegliere questa strada, dagli inizi e fino ai vertici della vela olimpica. Lo sport rappresenta una straordinaria occasione di condivisione, dove praticare equità e inclusività. Il progetto si è arricchito di anno in anno, implementando nuove attività e beneficiando del contributo dell'Academy del Gruppo Generali per un effettivo percorso di crescita personale".



Il Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, ha sottolineato: "Women in Sailing dimostra come Barcolana possa essere non solo un grande evento sportivo, ma anche un laboratorio capace di generare cambiamenti concreti nel mondo della vela. Un progetto nato insieme a Generali a Trieste è cresciuto anno dopo anno fino a entrare nella formazione degli allenatori anche a livello nazionale: è un risultato importante, perché significa trasformare un principio, quello della vela mista, in pratica e cultura sportiva. Il valore più grande è proprio questo: creare per le nuove generazioni le condizioni perché ragazze e ragazzi possano crescere, allenarsi e competere insieme, con le stesse opportunità e le stesse ambizioni".



Nato con l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla comunità attraverso lo sport e l’educazione, il progetto Women in Sailing ha esordito nel 2019 con il Trofeo Generali – women in sailing, giunto nel 2026 alla sesta edizione e assegnato al team misto che nella regata ‘Coppa d’Autunno’ per primo taglia il traguardo con una donna in un ruolo di leadership.



La vincitrice è premiata con un’opera in vetro realizzata da Barovier e un percorso di coaching e leadership personalizzato in base alle esigenze della persona da Generali Academy. Successivamente, la proposta si è arricchita con la regata per equipaggi misti ‘Women in sailing’ tradizionalmente disputata il venerdì precedente la Coppa d’Autunno.



L’iniziativa si è ulteriormente sviluppata diventando Women in Sailing by Generali e Barcolana affinché non solo nella regata più grande del mondo, ma in tutte le competizioni veliche si possa aumentare il numero di donne in barca in ruoli decisionali.



È stata commissionata un’indagine da Generali e Barcolana, realizzata da SWG e con il patrocinio della Federazione Italiana Vela e di World Sailing, i cui risultati sono stati alla base di un toolkit realizzato da psicologi dello sport, coach e veliste vincitrici delle passate edizioni del Trofeo Generali Women in Sailing. Il toolkit è destinato ad allenatori e tecnici per supportarli nell’allenamento di team giovanili misti, arricchito da una piattaforma online dove è possibile accedere a tutti i contenuti dedicati, compresa una sezione dedicata alla formazione degli allenatori curata dallo psicologo e trainer Andrea Frausin.



Dall’inizio del progetto, sono stati coinvolti oltre 250 atleti, 70 allenatori e cinque circoli velici in Friuli Venezia Giulia, a cui si aggiungono 12 sessioni con esperti e 2 sessioni previste nei corsi FIV nazionali di secondo e terzo livello.



Nel 2025 a vincere il Trofeo Generali – women in sailing sono state la skipper Giulia Ascione e la timoniera Marta Benussi. A precederle, Giulia Leghissa nel 2024 e Federica Tuniz nel 2023, a cui erano state aggiunte due menzioni speciali rispettivamente assegnate ad Alice Linussi e Marta Benussi. Nel 2022 il Trofeo era stato assegnato alla velista filantropa americana Wendy Schmidt e, infine, nel 2021, anno dell’esordio, Claudia Rossi.



L’impegno di Generali è rivolto alla comunità con l’obiettivo di avere un impatto positivo e concreto. Per questo sostiene il programma ‘Be community’ di Barcolana per allargare sempre più la partecipazione della stessa città di Trieste, coinvolgendo quest’anno – dopo il borgo di Cavana - il Borgo Teresiano, dove sono nati e sono operativi i palazzi storici sede del Gruppo fin dalle origini.



Condivisione e inclusione saranno anche al centro dei laboratori dedicati ai bambini ad accesso libero che The Human Safety Net, la Fondazione di Generali che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie vulnerabili con bambini tra i 0-6 anni e promuovere l’inclusione dei rifugiati attraverso il lavoro e l’imprenditorialità, proporrà nei giorni 6 - 11 ottobre (dalle 16 alle 18) e 7-11 ottobre (dalle 10 alle 12), nello spazio Generali in Piazza Unità d’Italia.



Il Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini (CSB) proporrà laboratori per bambini e famiglie, accompagnando i partecipanti nella riscoperta di giochi, musica e letture, organizzando inoltre incontri per i genitori sul sonno e sul massaggio infantile. I volontari di The Human Safety Net supporteranno gli educatori di CSB per accogliere le famiglie con bambini piccoli, organizzare letture, attività musicali e raccontare le attività che si svolgono nel centro per le famiglie di The Human Safety Net a Trieste.

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