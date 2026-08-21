Lovaglio (MPS), OPS nuovo passo strategico, atteso gruppo da 80 miliardi tra le prime 10 banche europee

(Teleborsa) - "Oggi non presentiamo solo due transazioni, ma una visione". E' quanto ha affermato l'amministratore delegato di MPS
, Luigi Lovaglio
, in una conference call relativa alle due offerte pubbliche di scambio volontarie
, contestuali e parallele, promosse su Banco BPM
e Banca Generali
.
Negli ultimi anni, ha evidenziato, MPS "ha completato una delle maggiori trasformazioni nel settore bancario europeo
". Ora "la domanda non è come diventare più grandi ma come diventare più rilevante. Oggi abbiamo l'occasione di fare il nuovo passo strategico", spiegando che il gruppo che nascerà dall'integrazione con Banco Bpm e Banca Generali avrà un "valore di mercato pro forma di circa 80 miliardi, tra le prime 10 banche europee
". Con l'occasione, Lovaglio ha sottolineato che l'integrazione di Mediobanca
"procede secondo i piani".
Le due offerte, definite dall'AD "amichevoli", sono "due operazioni legalmente separate", formando però un "piano industriale coerente", e oggi MPS è "il partner ideale per aggregazioni amichevoli
".
"Abbiamo per definizione un approccio amichevole, MPS è un partner amichevole. Siamo fiduciosi che la forza del progetto sarà capita e sono molto fiducioso che i meriti del progetto aiuteranno a rendere questa transazione amichevole perché c'é molto valore", ma "non abbiamo avuto chiaramente alcun contatto con gli azionisti
".
"Il nostro modello crea valore attraverso l'integrazione, non attraverso lo spezzatino, come l'abbiamo chiamato". MPS unisce quindi "una scala nazionale a radici territoriali, supportando un'integrazione efficace senza perdere la vicinanza ai clienti e alle comunità locali" e costituisce "per Banco Bpm e Banca Generali una piattaforma sicura per una crescita sostenibile nel lungo termine
".
Lovaglio ha poi precisato che le due offerte "non sono condizionate l'una all'altra
: possiamo portarne a termine una senza portare a termine l'altra, ma sono convinto che - considerando il valore implicito nel realizzare entrambe le offerte - entrambe verranno portate a compimento con successo", precisando poi che all'assemblea del 29 ottobre prossimo
gli azionisti di MPS saranno chiamati ad approvare "separatamente"
ciascuna offerta e la distribuzione straordinaria e che servirà "la maggioranza dei due terzi".