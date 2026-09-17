Iveco Group, il tavolo al Mimit convocato per il 13 ottobre

Urso incontra i vertici di Tata Motors e Iveco, Wagh e Persson

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi, in video collegamento, Girish Wagh, CEO di Tata Motors, e Olof Persson, CEO di Iveco Group , in vista del prossimo tavolo convocato al Mimit per il 13 ottobre.



Al centro del confronto l’operazione di acquisizione di Iveco da parte di Tata Motors, le prospettive industriali e occupazionali del gruppo in Italia e le opportunità e le possibili ricadute che l’integrazione tra le due realtà potrà determinare per la filiera italiana della componentistica.



Approfondito inoltre il quadro europeo per i veicoli commerciali, nel pieno del confronto sulla revisione delle regole, che vede l’Italia in prima linea per il pieno riconoscimento del principio della neutralità tecnologica e per la tutela della competitività dell’industria europea.

Condividi

```