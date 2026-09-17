Iveco Group, il tavolo al Mimit convocato per il 13 ottobre
Urso incontra i vertici di Tata Motors e Iveco, Wagh e Persson
(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi, in video collegamento, Girish Wagh, CEO di Tata Motors, e Olof Persson, CEO di Iveco Group, in vista del prossimo tavolo convocato al Mimit per il 13 ottobre.
Al centro del confronto l’operazione di acquisizione di Iveco da parte di Tata Motors, le prospettive industriali e occupazionali del gruppo in Italia e le opportunità e le possibili ricadute che l’integrazione tra le due realtà potrà determinare per la filiera italiana della componentistica.
Approfondito inoltre il quadro europeo per i veicoli commerciali, nel pieno del confronto sulla revisione delle regole, che vede l’Italia in prima linea per il pieno riconoscimento del principio della neutralità tecnologica e per la tutela della competitività dell’industria europea.
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