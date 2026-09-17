Leonardo, contratto di studio da ESA su futura capacità di osservazione della Terra

(Teleborsa) - Leonardo si è aggiudicata dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) un contratto di studio per definire l'architettura del futuro EU Earth Observation Governmental Service, una capacità chiave progettata per valorizzare i dati spaziali a supporto dell'autonomia decisionale dell'Europa nei settori della sicurezza e della difesa.



Il contratto è uno dei due studi architetturali paralleli finanziati dalla Commissione europea e sottoscritti con l'ESA nell'ambito del Financial Framework Partnership Agreement.



Guidato da Leonardo, lo studio - si legge in una nota - valorizzerà le competenze, le tecnologie e le soluzioni delle joint venture Telespazio, Thales Alenia Space, e-GEOS e di una qualificata rete di partner europei e definirà un'architettura end-to-end sovrana, resiliente e federata per l'osservazione della Terra, coprendo l'intera catena del valore: sistemi e sensori spaziali, infrastrutture di terra, elaborazione dei dati e servizi.





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