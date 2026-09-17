MAIRE, Tecnimont: contratto di Front-End-Engineering design per progetto petrolchimico in Asia

(Teleborsa) - MAIRE annuncia che Tecnimont si è aggiudicata un contratto di Front-End-Engineering Design (FEED) e Open Book Cost Estimation (OBCE) per un progetto petrolchimico in Asia.



Lo scopo del lavoro - spiega una nota - comprende lo sviluppo del pacchetto di ingegneria, la definizione dei principali requisiti tecnici e della stima dei costi del progetto, per supportare il cliente nelle successive fasi di sviluppo.



Le attività di FEED dovrebbero essere completate all'inizio del 2028, quando il contratto è previsto evolva in un progetto EPC, subordinatamente alla Decisione Finale di Investimento del cliente.



Alessandro Bernini, amministratore delegato di MAIRE, ha commentato: "Questa aggiudicazione conferma ulteriormente la nostra capacità di supportare primari operatori industriali sin dalle prime fasi di progetti complessi. Attraverso le nostre competenze ingegneristiche e il nostro know-how tecnologico, continuiamo a contribuire all’evoluzione delle infrastrutture petrolchimiche".

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