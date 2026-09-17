M&A, Marktlink consolida la crescita in Italia: team triplicato e pipeline estesa al 2028

(Teleborsa) - Marktlink, società europea indipendente specializzata in operazioni di finanza straordinaria, completa ad oggi sulle 200 operazioni all'anno, con circa tre transazioni su dieci a carattere internazionale, mentre sua la presenza europea si è estesa a 13 paesi, con le recenti aperture in Spagna e Francia. Lo ha comunicato la società in occasione dei trent'anni dalla fondazione e a un anno esatto dall'ingresso in Italia.



Guardando all'Italia, nei suoi primi dodici mesi di attività la società ha sviluppato un portafoglio di mandati di vendita (sell-side) di rilievo in molteplici settori (dall'industriale, ai beni di consumo fino al settore dei servizi) e su tutto il territorio nazionale. La crescita del business è stata accompagnata da un rafforzamento della struttura italiana, passata da tre a nove professionisti in un solo anno. Anche le prospettive per i prossimi esercizi appaiono particolarmente positive: la pipeline di opportunità già sviluppata guarda infatti ben oltre l'orizzonte del 2026, estendendosi al 2027 e al 2028. In particolare, Marktlink registra una crescente attenzione da parte di imprenditori e aziende interessate a operazioni di vendita, apertura del capitale e crescita con una prospettiva sempre più internazionale. La presenza in 13 paesi consente al team italiano di ampliare la ricerca di potenziali acquirenti e investitori ben oltre il mercato domestico.



"Il primo anno in Italia ci ha dato indicazioni molto chiare sulla domanda presente nel mercato. Il numero di mandati attivi e la pipeline già visibile sui prossimi anni mostrano che gli imprenditori italiani stanno guardando con crescente interesse a processi di M&A strutturati, guidati da Advisor professionali, e a opportunità che possono svilupparsi anche oltre i confini nazionali - commenta Gianluca Magonio, Managing Partner di Marktlink in Italia - Il nostro obiettivo è mantenere un rapporto molto diretto con l'imprenditore, mettendo però a sua disposizione un accesso concreto al mercato internazionale e ampliando così le opzioni disponibili".

Condividi

```