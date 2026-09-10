EQUITA, ricavi e utile netto adjusted in crescita dell'11% nel primo semestre

(Teleborsa) - EQUITA , investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo semestre del 2026 con Ricavi Netti pari a 60,2 milioni di euro, in crescita dell'11% anno su anno (54,1 milioni in 1H'25). I ricavi derivanti da attività con clienti sono anch'essi cresciuti a doppia cifra e hanno raggiunto 58,6 milioni di euro (+35%). Tale performance si configura come il miglior primo semestre dalla quotazione.



L'area del Global Markets, che include le attività di Sales & Trading, Client Driven Trading & Market Making e Trading Direzionale, ha registrato ricavi in crescita del 29% (41,6 milioni di euro). L'area dell'Investment Banking ha registrato Ricavi Netti pari a 15,9 milioni di euro (-7%); il risultato del team ha visto una performance resiliente delle attività di M&A advisory, il consolidamento di EQUITA Debt Advisory per tutto il periodo di riferimento e un confronto sfidante delle attività di Global Financing anno su anno. L'area dell'Alternative Asset Management ha registrato Ricavi Netti pari a 2,8 milioni di euro (-40%).



L'Utile Netto Consolidato ha raggiunto 13 milioni di euro, in crescita del 7%. Escludendo le voci di costo non ricorrenti, l'Utile Netto Consolidato Adjusted si è attestato a 13,6 milioni di euro, in crescita dell'11%, con una marginalità del 22% che risulta in linea con quella dello stesso periodo dell'anno precedente, rappresentando il miglior semestre dall'IPO.



"Nel secondo trimestre abbiamo registrato una performance particolarmente positiva, con una crescita a doppia cifra dei ricavi e dell'utile, nonostante un confronto sfidante su diversi fronti - ha commentato l'AD Luigi de Bellis - Il principale contributo è arrivato dal Global Markets, che ha registrato livelli di operatività di assoluto rilievo, sostenuti principalmente dalle attività rivolte alla clientela. Questo è un risultato che testimonia la forza del nostro brand, il valore di una piattaforma integrata e la qualità delle relazioni costruite nel tempo con investitori, aziende ed istituzioni".



Con riguardo all'outlook 2026, EQUITA spiega che l'area del Global Markets registra un sostanziale progresso anno su anno, grazie al contributo delle attività rivolte ai clienti; il team di Investment Banking continua ad essere coinvolto in numerosi mandati di advisory e presenta una solida pipeline di operazioni, il cui contributo più significativo è atteso materializzarsi nel corso dei prossimi mesi. L'area dell'Alternative Asset Management prosegue le attività di fundraising, con attese per il 2026 di asset management fees in crescita anno su anno. A questo si aggiungerà il contributo della piattaforma di Xenon Private Equity, acquisizione il cui closing è atteso completarsi negli ultimi mesi del 2026. Nelle prossime settimane, inoltre, è attesa perfezionarsi la partnership strategica con Iccrea Banca, che permetterà al team EQUITA di mettere a disposizione della rete di Banche di Credito Cooperativo del Gruppo BCC Iccrea e della loro clientela i propri servizi e la propria expertise in ambito finanziario, mantenendo al contempo il ruolo di principale investment bank indipendente in Italia.

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