Altea scende in Borsa per risultati deludenti con ritardi nella monetizzazione della pipeline

(Teleborsa) - Seduta in profondo rosso
a Piazza Affari per Altea Green Power
, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, dopo che ieri, a mercati chiusi, ha pubblicato
i risultati del secondo trimestre
dell'esercizio 2026, evidenziando un'accelerazione sequenziale sia dei ricavi che dell'EBITDA rispetto ai livelli molto bassi registrati nel trimestre precedente. Il comunicato non ha fornito una guidance quantitativa specifica per l'anno in corso, pur confermando gli obiettivi strategici contenuti nel piano industriale 2024-2028.Equita
parla di "risultati al di sotto delle stime
", penalizzati da una "monetizzazione della pipeline più lenta delle attese
". Questi risultati renderanno necessaria una revisione al ribasso delle stime 2026, mentre gli obiettivi strategici del piano 2024-28 "richiedono un’accelerazione consistente sulla delivery".Intesa Sanpaolo
fa notare che la prossima asta MACSE
(prevista per novembre) rappresenta un fattore di incertezza chiave per il mercato italiano BESS
. Sebbene la prima asta abbia fatto registrare prezzi inferiori alle attese e l'ARERA abbia proposto un tetto al premio più basso per la seconda tornata - aspetto che potrebbe incidere sulla redditività dei progetti - Altea appare "ben posizionata grazie a una pipeline di progetti autorizzati in fase avanzata, a opportunità di monetizzazione alternative e all'approccio prudente del management riguardo alla remunerazione conseguibile". L'attenzione del mercato si concentrerà sulla fiducia del management nel trasformare una quota significativa della propria pipeline in progetti contrattualizzati entro la fine dell'anno; "ciò potrebbe aprire la strada alla definizione di una guidance quantitativa per gli esercizi 2026-2027, offrendo così maggiore visibilità sulla traiettoria di crescita del gruppo nel breve periodo", viene sottolineato.Altea Green Power
registra una flessione del 5,43%
rispetto alla vigilia, attestandosi a 6,62 euro
. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 6,47 e successiva a quota 6,32. Resistenza a 6,77.(Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)