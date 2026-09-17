Madrid: positiva la giornata per Indra

(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che avanza bene dell'1,87%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Indra rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 63,48 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 62,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 64,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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