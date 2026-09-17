OPS Trevi, adesioni poco mosse nel quarto giorno

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio
(OPS
) volontaria promossa da ICOP sulle azioni di Trevi, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, risulta che oggi 17 settembre sono state presentate 205 richieste.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 1.851, pari allo 0,00282% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPS è iniziata il 14 settembre e si concluderà il 16 ottobre 2026. Borsa Italiana
ricorda che le azioni Trevi acquistate sul mercato nei giorni 15 e 16 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.