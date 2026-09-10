Trevi, per CdA offerta di Icop non congrua e non conveniente per i soci

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Trevi - Finanziaria Industriale, riunitosi in data odierna, ha approvato all’unanimità il comunicato relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (OPS) sulle azioni ordinarie della Società promossa da ICOP.



Per le ragioni illustrate nel Comunicato dell’Emittente - sottolinea Trevi in una nota - il Consiglio di Amministrazione, a seguito di un’attenta valutazione delle informazioni disponibili e tenuto conto di vari fattori — ivi incluse le fairness opinion rilasciate dagli Advisor Finanziari - ha ritenuto "il Corrispettivo non congruo" dal punto di vista finanziario e "l’Offerta non conveniente" per gli Azionisti di Trevi.







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