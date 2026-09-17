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Parigi: scambi in positivo per Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Eurofins Scientific
Apprezzabile rialzo per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, in guadagno del 2,22% sui valori precedenti.
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