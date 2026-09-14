Parigi: balza in avanti Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,80%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eurofins Scientific più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 71,31 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 73,55. Il peggioramento di Eurofins Scientific è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 69,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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