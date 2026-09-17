Parigi: nuovo spunto rialzista per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Bene il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , con un rialzo del 2,22%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Eurofins Scientific evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Eurofins Scientific rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Eurofins Scientific rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 76,85 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 75,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 78,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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