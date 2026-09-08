Bombardier crolla a Toronto dopo minacce di Trump su accesso azienda a mercato USA

(Teleborsa) - Le azioni Bombardier crollano di circa il 6% alla Borsa di Toronto, dopo che Trump ha pubblicato un post nel quale ha minacciato di ostacolare l'accesso del produttore canadese di jet privati agli Stati Uniti, mercato che contribuisce per circa la metà del giro d'affari del gruppo.



"Basta vendite di Bombardier negli Stati Uniti!", ha scritto ieri il presidente USA. "Se vogliono il nostro mercato, devono costruire qui e smetterla di trattare l'America come un 'salvadanaio'".



La minaccia è arrivata poche ore prima che il governo del Primo Ministro Mark Carney imponesse dazi di ritorsione dal 15% al ??50% su centinaia di prodotti provenienti dagli Stati Uniti, in risposta alla tariffa del 50% applicata dalla Casa Bianca, dal 22 agosto, sullo stesso valore di prodotti canadesi. L'escalation è iniziata dopo che i due Paesi non sono riusciti a raggiungere un nuovo accordo commerciale il 21 agosto.



Il governatore del Quebec, dove si trova la sede centrale di Bombardier, ha affermato che le dichiarazioni di Trump a volte preannunciano delle azioni, quindi "dobbiamo essere preparati".



"Saremo presenti per sostenere l'azienda e i suoi lavoratori", ha aggiunto la premier Christine Fréchette.

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