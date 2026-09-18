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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 17/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un moderato -0,11%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,6237, mentre il primo supporto è stimato a 0,6219. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,6255.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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