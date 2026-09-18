Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 17/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza bene e porta a casa un +0,8%.
Lo status tecnico di medio periodo del FTSE MIB rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 52.747, mentre i supporti sono stimati a 51.790. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 53.703.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)