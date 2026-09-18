Milano 10:02
52.236 -0,29%
Nasdaq 17-set
29.447 0,00%
Dow Jones 17-set
51.778 +0,61%
Londra 10:02
10.763 -0,49%
Francoforte 10:02
25.613 -0,40%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 17/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza bene e porta a casa un +0,8%.

Lo status tecnico di medio periodo del FTSE MIB rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 52.747, mentre i supporti sono stimati a 51.790. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 53.703.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```