Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Effervescente il Nasdaq Composite, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,69%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.564,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26.125,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27.004,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)