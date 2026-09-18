Milano 10:03
52.239 -0,28%
Nasdaq 17-set
29.447 0,00%
Dow Jones 17-set
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Londra 10:03
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Francoforte 10:03
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Effervescente il Nasdaq Composite, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,69%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.564,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26.125,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27.004,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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