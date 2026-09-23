Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Composto rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,45%.
Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27.666,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 26.400,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28.932,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)