Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Composto rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,45%.

Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27.666,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 26.400,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28.932,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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