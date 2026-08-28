Milano 27-ago
52.265 0,00%
Nasdaq 27-ago
29.642 +1,43%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 27-ago
10.793 0,00%
Francoforte 27-ago
26.367 0,00%

Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,09%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.675,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,09%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto +0,09%, terminando le negoziazioni a 25.675,9 punti.
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