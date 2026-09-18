Enel, il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo realizza l’eolico più grande dell’Australia occidentale

Attraverso Potentia Energy, completato Warradarge

(Teleborsa) - Potentia Energy, la joint venture tra Enel e la giapponese INPEX, ha annunciato il completamento dei lavori di costruzione dell’impianto eolico di Warradarge, circa 260 km a nord di Perth. Al termine del collaudo delle nuove turbine installate, grazie agli 81 aerogeneratori forniti da Vestas e una capacità installata complessiva che raggiungerà i 283 MW, il parco eolico diventerà il più grande dell’Australia occidentale, in grado di rifornire di energia verde ogni anno circa 164mila famiglie.



Con i primi 180 MW di capacità entrati in esercizio alla fine del 2020, Warradarge fornisce energia rinnovabile al South West Interconnected System (SWIS), principale arteria dell’Australia Occidentale. Il progetto di espansione rappresenta uno dei più significativi del portafoglio australiano di Potentia Energy, utility con circa 900 MW di capacità già in esercizio commerciale, 226 MW in costruzione e progetti in pipeline per ulteriori 9 GW. Il piano di crescita è ambizioso, con 3 miliardi di dollari australiani (quasi 1,9 miliardi di euro) di investimenti previsti nel periodo 2024-2032.



L’impianto è di proprietà di Bright Energy Investments (BEI), di cui Potentia detiene una quota di maggioranza dall’aprile 2025: l’altro socio è Synergy RED, utility di proprietà del governo dell’Australia Occidentale, a testimonianza della strategicità del progetto.



Precedentemente nota come Enel Green Power Australia, Potentia Energy è nata nel 2023 dopo che il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo e INPEX hanno deciso di unire le forze per accelerare la transizione energetica in Australia, un mercato maturo e ad alta stabilità regolatoria, politica, macroeconomica e valutaria. Nell’aprile 2025, Potentia Energy aveva finalizzato l’acquisizione di partecipazioni di controllo in un portafoglio da oltre 1 GW di asset rinnovabili, tra impianti in esercizio e in fase avanzata di sviluppo.

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