Enel, Bernstein alza il prezzo obiettivo a 9,80 euro

(Teleborsa) - Gli analisti di Bernstein hanno alzato il target price su Enel da 9,30 a 9,80 euro. Nonostante ciò, lo scenario su base settimanale del gruppo energetico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 9,36 euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 9,5. L'indebolimento di Enel è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 9,31.

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