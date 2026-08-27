Enel, Bernstein alza il prezzo obiettivo a 9,80 euro
(Teleborsa) - Gli analisti di Bernstein hanno alzato il target price su Enel da 9,30 a 9,80 euro. Nonostante ciò, lo scenario su base settimanale del gruppo energetico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 9,36 euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 9,5. L'indebolimento di Enel è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 9,31.
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