OVS apre il più grande flagship store del gruppo a Dubai

(Teleborsa) - OVS , gruppo italiano della moda quotato su Euronext Milan, ha aperto il più grande flagship store del Gruppo a Dubai, all'interno del Dubai Mall, lo shopping mall più frequentato al mondo, con oltre 100 milioni di visitatori ogni anno. Situato a pochi passi dal Burj Khalifa, lo store consolida la presenza del Gruppo negli Emirati Arabi Uniti, uno dei mercati più dinamici e attrattivi a livello globale.



Con una superficie di oltre 2.500 metri quadrati, il nuovo store, che fa capo direttamente a OVS, riunisce in un unico spazio i suoi principali marchi: accanto a OVS e OVS Kids, ospita Piombo, Piombo Kids, Les Copains, B.Angel, Utopja, Altavia, Goldenpoint, Stefanel, Shaka. Lo store accoglie inoltre Shaka, il concept beauty di OVS nel format più grande mai realizzato dal Gruppo, che propone un'accurata scelta di indie brand internazionali e di marchi made in Italy.



Dopo le recenti aperture di New Dehli e Mumbai, OVS prosegue il suo piano di sviluppo internazionale e consolida l'asse tra I'India e il Medio Oriente con l'apertura di Dubai - dichiara l'AD Stefano Beraldo - Il nuovo flagship store rappresenta un'evoluzione particolarmente significativa, con un modello architettonico raffinato ed elegante, e una vetrina privilegiata per tutti in nostri brand. La presenza nel cuore di uno dei più rilevanti hub globali del retail ci permette di esprimere al meglio l'unicità del nostro modello di "House of brands" e farlo conoscere a un pubblico internazionale".

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