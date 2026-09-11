Enel perfeziona acquisto di portafoglio di impianti solari in USA per 760 milioni di dollari

(Teleborsa) - Enel ha perfezionato l'acquisizione da Excelsior Energy Capital di un portafoglio di impianti solari, situati negli Stati Uniti, con una capacità installata complessiva di 810 MW e una produzione attesa media annua pari a circa 1,6 TWh, per un corrispettivo pari a circa 760 milioni di dollari, che include aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni. Il corrispettivo per l'acquisizione è finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente.



Si prevede che l'acquisizione generi un effetto positivo sull'EBITDA ordinario consolidato del Gruppo Enel di circa 90 milioni di dollari l'anno. L'operazione è in linea con la strategia del Gruppo Enel, che prevede la crescita della propria capacità di generazione da fonti rinnovabili anche attraverso l'acquisizione di asset già in esercizio in Paesi Tier 1 (Brownfield).



L'operazione fa seguito agli accordi sottoscritti a febbraio 2026 che prevedono l'acquisizione di un portafoglio di impianti eolici e solari con una capacità installata complessiva di oltre 1 GW, per un enterprise value riferito al 100% del portafoglio pari a circa 1,3 miliardi di dollari USA.



Il closing per l'acquisizione degli ulteriori 205 MW eolici inclusi nei citati accordi è previsto entro il quarto trimestre del 2026, a seguito del quale si prevede che il Gruppo Enel raggiungerà in Nord America una capacità installata interamente rinnovabile di oltre 13 GW tra eolico, solare e impianti di accumulo.







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