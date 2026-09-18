Eni Foundation inaugura nuovo reparto maternità in Ruanda

Conferma impegno per l’accesso ai servizi di salute materno-infantile nel Paese

(Teleborsa) - Eni Foundation, organizzazione senza scopo di lucro istituita da Eni nel 2006, ha inaugurato con il Ministero della Salute (MoH) e il Rwanda Biomedical Center (RBC), il reparto maternità del centro sanitario di Karwasa, nel distretto di Musanze, in Ruanda.



Il tutto nell'ambito di un progetto che punta a rafforzare i servizi di salute materno-infantile nel Paese, con particolare attenzione alla gestione delle emergenze ostetriche e neonatali, di base e specializzate, e che ha previsto la realizzazione di 13 reparti di maternità nei diversi distretti, la fornitura di 4 ambulanze e la consegna di attrezzature mediche alle 13 strutture sanitarie e ai 2 ospedali distrettuali di Gakoma e Kibilizi, nel distretto di Gisagara.



Parallelamente, in collaborazione con l'associazione locale Society for Family Health (SFH) Rwanda, sono stati avviati corsi di formazione e aggiornamento rivolti a circa 2.500 Community Health Workers (CHWs), in linea con gli obiettivi della riforma dell’assistenza sanitaria comunitaria del Paese. Nel complesso, le attività formative hanno coinvolto 639 operatori sanitari, tecnici e membri dei District Health Management Teams.

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