FiberCop, la fibra ottica ultraveloce arriva a Torreglia

Al via la campagna "Fatti della stessa fibra"

(Teleborsa) - FiberCop porta la fibra ottica ultraveloce nel Comune di Torreglia dove ha preso il via la campagna "Fatti della stessa fibra" per connettere, tramite la tecnologia di ultima generazione FTTH, l'intera comunità a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile.



L'iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, gestore dell'infrastruttura digitale più capillare ed estesa del Paese e a disposizione di tutti gli operatori telefonici, - si legge in una nota - ha preso il via con la firma del protocollo d'intesa siglato oggi e sarà presentata alla cittadinanza nel corso di un incontro in programma il 1° ottobre alle 20:30 presso l'Auditorium di Torreglia.



Il Sindaco Marco Rigato ha sottolineato: "Grazie a questo progetto Torreglia compie un passo concreto verso un territorio più connesso e moderno. La fibra ottica non è solo un'infrastruttura: è uno strumento che avvicina le famiglie e rende competitivi imprese e servizi pubblici migliorando la vita della nostra comunità. Come Amministrazione abbiamo posto particolare attenzione non solo ai benefici che ne

deriveranno ma anche alla fase realizzativa del progetto per garantire un’esecuzione ordinata e rispettosa del territorio".



FiberCop conferma pertanto il proprio impegno nell'accelerare la trasformazione digitale del Paese e dei suoi territori. Un nuovo

approccio che pone i cittadini e le imprese al centro del percorso di digitalizzazione delle comunità, semplificando l'esperienza di attivazione del servizio FTTH e promuovendo un utilizzo più consapevole delle opportunità della connettività.

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