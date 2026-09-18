Milano 10:09
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Dow Jones 17-set
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Londra 10:09
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Francoforte 10:09
25.593 -0,48%

Francoforte: movimento negativo per Kion

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Kion
Ribasso per Kion, che presenta una flessione del 2,18%.
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