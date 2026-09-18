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Indice dei titoli bancari in Italia, scendono le quotazioni a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Indice dei titoli bancari in Italia, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Si abbattono le vendite sul comparto bancario a Piazza Affari, che continua la giornata a 39.901,37 punti, in forte calo del 2,35%.
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