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Londra: si concentrano le vendite su Coca Cola HBC

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Coca Cola HBC
Pressione su il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, che tratta con una perdita del 3,77%.
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