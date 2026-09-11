Milano 10:48
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Londra: si concentrano le vendite su RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su RELX
Retrocede il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, con un ribasso del 2,21%.
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