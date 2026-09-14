Londra: brillante l'andamento di Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Seduta positiva per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che avanza bene del 2,71%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Coca Cola HBC mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,81%, rispetto a -0,95% del principale indice della Borsa di Londra ).





Il quadro tecnico del distributore dei prodotti Coca Cola suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 45,45 sterline con tetto rappresentato dall'area 46,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 44,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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