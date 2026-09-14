Londra: brillante l'andamento di Coca Cola HBC
(Teleborsa) - Seduta positiva per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, che avanza bene del 2,71%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Coca Cola HBC mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,81%, rispetto a -0,95% del principale indice della Borsa di Londra).
Il quadro tecnico del distributore dei prodotti Coca Cola suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 45,45 sterline con tetto rappresentato dall'area 46,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 44,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```