Netflix verso un avvio in netto calo con taglio da Wells Fargo

(Teleborsa) - Netflix si avvia verso una seduta in netto calo, con le azioni che cedono oltre il 4% nel pre-market di Wall Street dopo che Wells Fargo ne ha ridotto la raccomandazione da equal Weight a underweight e il prezzo obiettivo a 57 dollari, valutazione che implica un downside di oltre il 24% rispetto al prezzo di 75,31 dollari.



Secondo il colosso finanziario, i margini e la valutazione dell'azienda potrebbero risentire di un minor coinvolgimento degli spettatori e di un palinsesto di contenuti più debole.



Il report osserva che le tendenze di engagement di Netflix appaiono preoccupanti e che nel primo semestre sono scese le ore di visualizzazione dei 100 migliori titoli originali mentre la quota di mercato televisiva negli Stati Uniti è calata sotto l'8%. "Sono mancate grandi serie originali e si vede", ha scritto l'analista, ritenendo che siano indispensabili "dei successi clamorosi affinché il titolo torni a performare".



Nello scenario base, Wells Fargo stima un calo del 21% annuo delle ore di visualizzazione dei 100 migliori originali nella seconda metà dell'anno, con il rischio che ci sia un elevato numero di abbandoni degli abbonamenti fino al 2027. Inoltre. ha rivisto al ribasso le previsioni sugli utili per il 2027 e il 2028 rispettivamente a 3,77 e 4,52 dollari per azione.









(Foto: Thibault Penin su Unsplash )

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