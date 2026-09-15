Wall Street debole con rendimento del Treasury a 10 anni al 5%

La seduta

(Teleborsa) - Seduta debole a Wall Street, mentre il greggio WTI rimane sopra quota 101 dollari al barile e il rendimento del Treasury a 10 anni resta sulla soglia psicologica del 5%, un livello che potrebbe ripercuotersi sull'economia statunitense e minacciare l'attrattività relativa dell'azionario statunitense.



Il rendimento del Treasury a 10 anni ha toccato ieri il livello più alto degli ultimi 19 anni (raggiungendo il 5,04% e superando il picco del 2023 per toccare il massimo dal 2007), a causa dell'impennata dei costi energetici, dell'aumento del debito e dell'inflazione persistente.



La tensione sul mercato obbligazionario accresce l'attesa per la decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse prevista per domani, con gli investitori che si aspettano un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base per la prima volta dal luglio 2023. La combinazione tra dati sull'inflazione leggermente superiori alle attese (pubblicati la scorsa settimana), segnali di forza del mercato del lavoro e una crescente incertezza sui prezzi dell'energia rende ora il rialzo dei tassi lo scenario più probabile.



Tra le case d'affari, Wells Fargo ha abbassato il proprio obiettivo di fine anno per l'indice S&P 500 da 7.950 a 7.700, poiché i limitati fattori in grado di stimolare ulteriori rialzi e i crescenti rischi politici e settoriali offuscano le prospettive di mercato.



Sul fronte macroeconomico, a settembre è peggiorato più delle attese l'indice manifatturiero Empire State di New York (a 7,6 punti dai 20,6 punti di agosto vs attese per 14,8 punti).



Guardando ai principali indici di Wall Street, scambia con un calo dello 0,55% il Dow Jones , mentre, al contrario, incolore l' S&P-500 , che continua la seduta a 7.609 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,06%); come pure, sulla parità l' S&P 100 (-0,08%).

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