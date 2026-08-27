Milano 11:52
52.612 -0,51%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:52
10.808 -0,64%
Francoforte 11:51
26.342 +0,21%

Parigi: rosso per Orange

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Orange
Ribasso per la società di tlc, che presenta una flessione del 2,03%.
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