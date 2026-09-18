Orange scambia in rosso a Parigi
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di tlc, che esibisce una perdita secca del 4,07% sui valori precedenti.
L'andamento di Orange nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo della multinazionale delle tlc sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 15,46 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 15,22. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 15,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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