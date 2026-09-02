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Amplifon svetta sul FTSE MIB con Morgan Stanley che avvia copertura con Overweight

Finanza, Consensus
Amplifon svetta sul FTSE MIB con Morgan Stanley che avvia copertura con Overweight
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha avviato la copertura su Amplifon, società specializzata in apparecchi acustici, con raccomandazione "Overweight" e target price a 14,9 euro per azione.

In seguito al nuovo giudizio, il titolo è il migliore del FTSE MIB nella seduta odierna: Amplifon si attesta a 12,06 euro, con un aumento del 2,38%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,23 e successiva a 12,58. Supporto a 11,87.
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