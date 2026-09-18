Milano 10:16
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Parigi: violenta contrazione per Orange

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: violenta contrazione per Orange
Pressione sulla società di tlc, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,07%.
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