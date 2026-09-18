Trevi, al via l’OPA di Webuild dal 28 settembre: 4,50 euro per ogni azione

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto
(OPA
) volontaria totalitaria promossa da Webuild
sulle azioni ordinarie Trevi-Finanziaria Industriale
(Trevi), annunciata al mercato il 29 luglio 2026, Webuild rende noto di aver pubblicato il documento d’offerta, approvato dalla
CONSOB con delibera del 15 settembre 2026.
L’Offerente ricorda che, come indicato nel Documento di Offerta, il periodo di adesione
all’Offerta avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 28 settembre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 20 novembre 2026 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione.
Il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione ordinaria di Trevi portata in adesione all’Offerta sarà effettuato il 27 novembre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione.
Tra i punti principali del documento d'offerta
rientrano: Un corrispettivo certo e interamente in contanti di 4,50 euro
per azione, riconoscendo un premio di circa il 30% rispetto al prezzo ufficiale alla data di riferimento, senza alcuna esposizione degli azionisti
aderenti all'andamento futuro dei mercati finanziari. Un'offerta interamente coperta da un contratto di finanziamento
volto a sostenere l’esborso per l’acquisto di tutte le azioni, ed anche l’eventuale rifinanziamento del debito di Trevi, sul quale l'offerta Webuild non pone condizioni. L'integrazione delle competenze specialistiche di Trevi
nelle fondazioni speciali in una piattaforma industriale globale - che ha chiuso il 2025 con 13,6 miliardi di euro di ricavi e un portafoglio ordini di 54 miliardi al 30 giugno 2026 - consentirà a Trevi di proseguire ed espandere la propria attività, con anche un accesso diretto alla rete del Gruppo Webuild, presente in 50 Paesi da più di 120 anni. L’ingresso nel Gruppo Webuild
aprirebbe un nuovo percorso di crescita per Trevi, per le sue persone e per il suo know-how preservandone identità, centro direzionale in Italia e patrimonio di competenze tecniche, progettuali e manageriali. Trevi continuerà a mantenere un approccio aperto al mercato
, offrendo i propri servizi ad alto valore aggiunto all’intero settore. Proposta industriale fondata sulla catena del valore
: il successo dell'Offerta consentirebbe al Gruppo Webuild di internalizzare fasi di lavoro ad alto valore aggiunto, oggi anche affidate a terzi, e di rafforzare il proprio posizionamento competitivo nelle gare per i grandi progetti complessi, offrendo una soluzione integrata end-to-end più efficiente e competitiva anche in termini di pricing. Una collaborazione industriale già in corso da anni
: Webuild e Trevi lavorano già fianco a fianco su alcuni dei maggiori cantieri internazionali e italiani, dalla diga di Rogun in Tagikistan, fino alla Linea C della metropolitana di Roma - un rapporto che l'operazione consentirebbe di consolidare in un progetto di lungo periodo. Valorizzazione dell’eccellenza italiana sui mercati internazionali
: l'appartenenza a uno dei principali operatori mondiali delle grandi infrastrutture - per dimensione del portafoglio ordini, posizionamento globale e solidità finanziaria - amplierebbe il perimetro commerciale di Trevi garantendole accesso a nuove geografie, a nuovi clienti e a gare di maggiore dimensione e complessità.