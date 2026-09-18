Trevi, nessun esercizio del Golden Power: ok del Governo all’OPS di ICOP

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (“Offerta”) promossa da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit (“ICOP”), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale (“ Trevi ”) quotate su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ICOP rende noto che, in data 17 settembre 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il gruppo di coordinamento per l’esercizio dei poteri speciali di cui all’art. 3 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, 133 ha deliberato di accogliere la proposta, formulata dal Ministero dell’economia e delle finanze, di non esercizio dei poteri speciali ai sensi della normativa c.d. golden power.



Pertanto, spiega una nota, con riferimento a tale disciplina, risulta avverata la Condizione di Efficacia golden power.

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