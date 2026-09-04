ICOP, Petrucco su Trevi: prezzo non può essere tale da inficiare senso dell'investimento

(Teleborsa) - "Crediamo molto nel nostro progetto di creare un gruppo leader in Italia nell'ingegneria del sottosuolo. L'operazione con Trevi sarebbe un acceleratore dei nostri piani di sviluppo, ma il prezzo non può essere tale da inficiare il senso dell'investimento". Lo ha detto Piero Petrucco, CEO di ICOP , rispondendo a chi gli chiedeva di un possibile rilancio dell'OPS sulla concorrente alla luce della controfferta in contanti annunciata un mese dopo da Webuild .



"Senza Trevi, ci arriveremo più tardi magari, ma ci arriviamo lo stesso", ha detto il manager, secondo quanto riporta Reuters.



Oggi ICOP, società di ingegneria del sottosuolo, è passata dall'Euronext Growth Milan all'Euronext Milan, ovvero il mercato regolamentato di Borsa Italiana.



"Se l'operazione con Trevi non andasse in porto noi proseguiremmo con la nostra strategia di crescita, puntando a nuovi mercati, ad esempio l'Australia, e parallelamente a società più piccole, che completano la nostra gamma di attività", ha sottolineato Petrucco.







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