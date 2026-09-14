Forte interesse per Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Chiusura negativa per il produttore di prodotti farmaceutici e medici , tra i titoli dell'indice S&P 100 , con un ribasso dell'1,36%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 102 USD, con stop loss individuato a quota 70,32 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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